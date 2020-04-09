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СМИ: Эмери претендует на пост тренера Милана

Англия
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Испанец может оказаться в Италии

СМИ: Эмери претендует на пост тренера Милана
UA-Футбол
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Унаи Эмери был уволен из "Арсенала" в ноябре прошлого года. С того времени он не возвращался к тренерской деятельности.

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Как сообщает Sky Sport Italia, сейчас испанский тренер претендует на пост тренера "Милана". Он может возглавить клуб, если итальянцы не договорятся с Ральфом Рангником.

Немецкий тренер хотел бы занимать пост спортивного директора и тренера одновременно. Если требования Рангника не будут удовлетворенны, то для Эмери дорога будет открыта.

Отметим, что у нынешнего тренера "Милана" Стефано Пиоли достаточно маленькие шанс остаться летом на своем посту.

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В статье: Унаи Эмери Ральф Рангник Стефано Пиоли Милан
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