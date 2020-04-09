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Экс-форвард Сенегала: Мане следует покинуть Ливерпуль, если он хочет завоевать Золотой Мяч

Англия
(1 голосов)

Покинуть один из лучших клубов мира?

Экс-форвард Сенегала: Мане следует покинуть Ливерпуль, если он хочет завоевать Золотой Мяч
UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард сборной Сенегала Дьоманси Камара дал один совет форварду "Ливерпуля" Садио Мане.

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"Если Мане хочет завоевать Золотой Мяч, ему следует покинуть "Ливерпуль". Мне кажется, что не очень сильно защищает его, несмотря на его прекрасные выступления.

Садио следует продолжать усердно работать, так как сейчас он близок к завоеванию награды. Мы видим, что Мане многое делает в "Ливерпуле", но многие отдают голоса за Ван Дейка. Хотя Садио и Салах делают для клуба не меньше", - приводит слова Камара Goal.

Ранее, интерес к Мане приписывали "Реалу".

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В статье: Ливерпуль Садио Мане Дьоманси Камара
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Комментарии (1)
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trust in LFC1892 (Киев)
09.04.2020 в 23:33
Советчик-ноунейм это сильно!
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