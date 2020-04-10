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Шмейхель, КДБ и ТАА: Sky Sports составил символическую сборную АПЛ согласно Power Rankings

Англия
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Осторожно, снова много "Ливерпуля"

Шмейхель, КДБ и ТАА: Sky Sports составил символическую сборную АПЛ согласно Power Rankings
Новина українською

Английское издание Sky Sports составило символическую сборную игроков АПЛ, опираясь лишь на их статистические показатели.

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Издание вычислило индивидуальный рейтинг футболистов по специальной системе Power Rankings, учитывая 34 статистических параметра (от голов и результативных передач до заблокированных ударов и отборов). Система похожа на Fantasy Sport: каждый гол или выигранный матч добавляет исполнителю очки рейтинга, а потеря мяча или промах с пенальти – отнимает. Команда из 11 лучших футболистов выглядит следующим образом:

Каспер Шмейхель ("Лестер"), Трент-Александр Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Садио Мане и Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").

Шмейхель, КДБ и ТАА: Sky Sports составил символическую сборную АПЛ согласно Power Rankings - изображение 1

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В статье: Мохамед Салах Каспер Шмейхель Садио Мане Эндрю Робертсон Рауль Хименес Кевин Де Брюйне Джек Грилиш Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Джеймс Тарковски Джеймс Мэддисон Sky Sports power rankings
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