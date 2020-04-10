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Шмейхель, КДБ и ТАА: Sky Sports составил символическую сборную АПЛ согласно Power Rankings
Осторожно, снова много "Ливерпуля"
Английское издание Sky Sports составило символическую сборную игроков АПЛ, опираясь лишь на их статистические показатели.
Издание вычислило индивидуальный рейтинг футболистов по специальной системе Power Rankings, учитывая 34 статистических параметра (от голов и результативных передач до заблокированных ударов и отборов). Система похожа на Fantasy Sport: каждый гол или выигранный матч добавляет исполнителю очки рейтинга, а потеря мяча или промах с пенальти – отнимает. Команда из 11 лучших футболистов выглядит следующим образом:
Каспер Шмейхель ("Лестер"), Трент-Александр Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил Ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Садио Мане и Мохамед Салах (оба – "Ливерпуль"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").