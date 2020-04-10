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Челси готов отпустить Канте и приобрести игрока Лестера

Англия
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Чилвелл – не замена Н'Голо, но они рискуют не сыграть в одной команде?

Челси готов отпустить Канте и приобрести игрока Лестера
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"Пари Сен-Жермен" и "Реал" присматриваются к французскому хавбеку "Челси" Н'Голо Канте. Лондонский клуб готов продать исполнителя за 90 миллионов евро. По информации Goal.com, контракт чемпиона мира с "аристократами" истекает в 2023 году.

Отметим, что ранее потенциальный переход лидера команды в другой клуб уже объяснялся количеством и качеством полузащитников "Челси" – в распоряжении менеджера "синих" в любом случае останется широкий выбор центральных хавбеков (Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Гилмор, Баркли).

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В то же время издание сообщает, что "пенсионеры" заинтересованы в приобретении защитника "Лестера" Бенджамина Чилвелла – Эмерсон Палмери может покинуть Лондон и перейти в "Ювентус" или "Наполи". При таком раскладе, Лэмпарду будет необходима замена на левый фланг обороны. Как сообщает источник, англичанин обойдется столичному клубу в 60 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Н'Голо Канте Лестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Бен Чилвелл
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