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Челси готов отпустить Канте и приобрести игрока Лестера
Чилвелл – не замена Н'Голо, но они рискуют не сыграть в одной команде?
"Пари Сен-Жермен" и "Реал" присматриваются к французскому хавбеку "Челси" Н'Голо Канте. Лондонский клуб готов продать исполнителя за 90 миллионов евро. По информации Goal.com, контракт чемпиона мира с "аристократами" истекает в 2023 году.
Отметим, что ранее потенциальный переход лидера команды в другой клуб уже объяснялся количеством и качеством полузащитников "Челси" – в распоряжении менеджера "синих" в любом случае останется широкий выбор центральных хавбеков (Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт, Гилмор, Баркли).
В то же время издание сообщает, что "пенсионеры" заинтересованы в приобретении защитника "Лестера" Бенджамина Чилвелла – Эмерсон Палмери может покинуть Лондон и перейти в "Ювентус" или "Наполи". При таком раскладе, Лэмпарду будет необходима замена на левый фланг обороны. Как сообщает источник, англичанин обойдется столичному клубу в 60 миллионов евро.
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