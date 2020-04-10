"Не смогу вызвать мастера, чтобы он это починил". Форвард Астон Виллы мячом разбил окно своего дома

Нападающий "Астон Виллы" Рашиан Хепберн-Мерфи, который в настоящее время выступает на правах аренды за "Дерби", а ранее защищал цвета "Транмир Роверс", неудачно потренировался во время карантина.

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21-летний английский футболист чеканил мяч и отрабатывал удары, стреляя по стене собственного дома. После одного из таких выстрелов снаряд попал в окно на втором этаже – стекло, естественно, разбилось. Рашиан Хепберн-Мерфи был в шоке из-за результата своей работы и написал в Instagram следующее: