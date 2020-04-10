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Холебас: Сезон АПЛ нужно досрочно завершить, а Ливерпулю вручить золотые медали
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Защитник "Уотфорда" Хосе Холебас поделился своими мыслями о том, что текущий сезон Английской Премьер-лиги стоит окончательно остановить. Цитирует греческого исполнителя "шмелей" Goal.com.
"Мое мнение? Я считаю, что сезон АПЛ нужно завершить досрочно. Мне кажется, это очевидно. "Ливерпулю" нужно вручить золотые медали и признать чемпионом. Они показывали невероятный футбол на протяжении всего сезона и заслужили это. Эта команда – номер один на данный момент. Не вижу смысла все время переносить даты".
На момент приостановки чемпионата Англии из-за коронавирусной инфекции "Ливерпуль" опережал "Манчестер Сити" на 25 очков.