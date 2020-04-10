Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может перебраться в чемпионат Испании, об этом пишет Marca.

На 25-летнего фулбека появились претенденты в лице "Атлетико" Мадрид и "Севильи", которые навяжут борьбу "Интеру" в гонке за игрока.

Напомним, что контракт Бельерина с "канонирами" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету испанца 1 гол в 8 матчах АПЛ.