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Бельерин может перебраться в чемпионат Испании
Игроком интересуются два клуба с Ла Лиги
Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может перебраться в чемпионат Испании, об этом пишет Marca.
На 25-летнего фулбека появились претенденты в лице "Атлетико" Мадрид и "Севильи", которые навяжут борьбу "Интеру" в гонке за игрока.
Напомним, что контракт Бельерина с "канонирами" истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне на счету испанца 1 гол в 8 матчах АПЛ.
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