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Бельерин может перебраться в чемпионат Испании

Англия
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Игроком интересуются два клуба с Ла Лиги

Бельерин может перебраться в чемпионат Испании
Новина українською

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может перебраться в чемпионат Испании, об этом пишет Marca.

На 25-летнего фулбека появились претенденты в лице "Атлетико" Мадрид и "Севильи", которые навяжут борьбу "Интеру" в гонке за игрока.

Напомним, что контракт Бельерина с "канонирами" истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне на счету испанца 1 гол в 8 матчах АПЛ.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эктор Бельерин
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