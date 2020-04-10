Эвертон включился в гонку за Грилиша

Хавбек "Астон Виллы" Джек Грилиш может сменить клубную прописку. По информации Football Insider он попал в сферу интересов "Эвертона".

24-летний англичанин пришелся по душе главному тренеру "ирисок" Карло Анчелотти, который ищет в команду креативного игрока, способного создавать опасные моменты у ворот соперника.

Напомним, что на Грилиша также претендует "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне на счету англичанина 7 голов и 6 результативных передач в 26 матчах АПЛ.