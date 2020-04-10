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Тоттенхэму нужен вратарь Лацио - римляне готовят для голкипера новый контракт
Что же выберет албанец?
Лондонский "Тоттенхэм" ищет нового вратаря, который смог бы иногда подменять Уго Льориса.
По данным итальянских СМИ, "шпоры" проявляют активный интерес к голкиперу "Лацио" Томасу Стракоши. Они готовы вступить в переговоры этим летом.
Однако у римлян совсем другие планы. Они приготовили для вратаря новую сделку, чтобы суметь его удержать. Текущий контракт расчитан до 2022-го года.
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Томас защищает цвета "Лацио" на протяжении 4 сезонов. С того времени он провел 156 матчей.
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