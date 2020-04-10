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Битва за Курзава: Челси готов подписать защитника ПСЖ

Англия
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Свободный агент интересует многих

Битва за Курзава: Челси готов подписать защитника ПСЖ
UA-Футбол
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Лейвин Курзава покинет "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента. Уже сейчас за ним выстраивается очередь из клубов.

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Как сообщает 90min, в его услугах заинтересован "Челси". Лэмпард продолжает искать усиление на левый фланг и французский защитник заинтересовал его.

Ранее сообщалось, что "пенсионеры" также могут побороться за защитника "Лестера".

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В статье: Челси (Лондон) Лейвин Курзава ПСЖ
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