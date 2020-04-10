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Битва за Курзава: Челси готов подписать защитника ПСЖ
Свободный агент интересует многих
Лейвин Курзава покинет "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента. Уже сейчас за ним выстраивается очередь из клубов.
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Как сообщает 90min, в его услугах заинтересован "Челси". Лэмпард продолжает искать усиление на левый фланг и французский защитник заинтересовал его.
Ранее сообщалось, что "пенсионеры" также могут побороться за защитника "Лестера".
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