Битва за Курзава: Челси готов подписать защитника ПСЖ

Лейвин Курзава покинет "ПСЖ" этим летом на правах свободного агента. Уже сейчас за ним выстраивается очередь из клубов.

Читайте также Арсенал претендует на защитника ПСЖ

Как сообщает 90min, в его услугах заинтересован "Челси". Лэмпард продолжает искать усиление на левый фланг и французский защитник заинтересовал его.

Ранее сообщалось, что "пенсионеры" также могут побороться за защитника "Лестера".