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Экс-защитник МЮ был бы рад, если Ливерпуль останется без чемпионства в АПЛ
Хорошо, что сказал честно
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль признался, что был бы рад, если "Ливерпуль" не сможет взять титул АПЛ из-за коронавируса.
"Сейчас многие говорят о полной остановке сезона. Конечно, для "Ливерпуля" это было бы сложно, но для "МЮ" и для меня это была бы хорошая новость", - цитирует Рафаэля Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что на данный момент АПЛ не рассматривает вариант остановки сезона.
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.04.2020 в 23:40
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