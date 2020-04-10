Экс-защитник МЮ был бы рад, если Ливерпуль останется без чемпионства в АПЛ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль признался, что был бы рад, если "Ливерпуль" не сможет взять титул АПЛ из-за коронавируса.

"Сейчас многие говорят о полной остановке сезона. Конечно, для "Ливерпуля" это было бы сложно, но для "МЮ" и для меня это была бы хорошая новость", - цитирует Рафаэля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что на данный момент АПЛ не рассматривает вариант остановки сезона.