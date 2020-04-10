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Экс-защитник МЮ был бы рад, если Ливерпуль останется без чемпионства в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Хорошо, что сказал честно

Экс-защитник МЮ был бы рад, если Ливерпуль останется без чемпионства в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль признался, что был бы рад, если "Ливерпуль" не сможет взять титул АПЛ из-за коронавируса.

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"Сейчас многие говорят о полной остановке сезона. Конечно, для "Ливерпуля" это было бы сложно, но для "МЮ" и для меня это была бы хорошая новость", - цитирует Рафаэля Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что на данный момент АПЛ не рассматривает вариант остановки сезона.

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В статье: Рафаэль Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
10.04.2020 в 23:40
Ну и му дак...
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