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Матчи АПЛ могут проходить при пустых трибунах до 2021 года

Англия
(1 голосов)

Это повлекло бы за собой серьезные финансовые потери

Матчи АПЛ могут проходить при пустых трибунах до 2021 года
Новина українською

АПЛ рассматривает различные варианты продолжения сезона после пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

По информации источника, уже в следующую пятницу чиновники вновь обсудят сценарии возобновления сезона. Наиболее вероятными называются даты в конце мая или начале июня. Скорее всего, все матчи концовки сезона будут проходить без зрителей.

Кроме того, есть риск, что и в следующем сезоне трибуны будут пустовать. При одном из вариантов лига вернёт зрителей на стадионы лишь в 2021 году.

Напомним, АПЛ была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
11.04.2020 в 10:22
Эта инфа для бесшабашных оптимистов
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