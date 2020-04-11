Матчи АПЛ могут проходить при пустых трибунах до 2021 года

АПЛ рассматривает различные варианты продолжения сезона после пандемии коронавируса, сообщает Mirror.

По информации источника, уже в следующую пятницу чиновники вновь обсудят сценарии возобновления сезона. Наиболее вероятными называются даты в конце мая или начале июня. Скорее всего, все матчи концовки сезона будут проходить без зрителей.

Кроме того, есть риск, что и в следующем сезоне трибуны будут пустовать. При одном из вариантов лига вернёт зрителей на стадионы лишь в 2021 году.

Напомним, АПЛ была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса.