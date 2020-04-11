Крауч: Пожалел об уходе из Ливерпуля, когда увидел Воронина и Нгога в стартовой обойме

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал о своем периоде карьеры в "Ливерпуле".

"Единственное, что мне не дает покоя, это уход из "Ливерпуля" в 2008-м. Рафа Бенитес был рад отпустить меня, так как я был лишь запасным вариантом. Одна из причин моего перехода в "Портсмут" — сыгранность Стивена Джеррарда и Фернандо Торреса.

Но когда спустя 18 месяцев я увидел, что шанс получают Андрей Воронин и Давид Нгог, я пожалел, что не остался. Нельзя легко покидать такую команду, как "Ливерпуль", — сказал Крауч в интервью Goal.