Скоулз: Бруну Фернандеш дал МЮ то, чего им не хватало

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз прокомментировал старт английской карьеры полузащитника Бруну Фернандеша.

В своих девяти матчах за "Юнайтед" после перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил три гола и отдал четыре результативные передачи, утвердившись в качестве ключевого элемента команды Оле Гуннара Сульшера.

"Один нюанс касательно Бруну состоит в том, что он не выглядит центральным полузащитником, как мне кажется. Он чистый 10-й номер. Он великолепен с мячом, он всегда находится в полоборота, и он стал тем связующим звеном, в котором "Юнайтед" очень нуждался.

Им не хватало мастерства в полузащите, и он дал им это. Он может снабжать мячом других игроков, у него отличный удар, а также он выглядит настоящим лидером. "Юнайтед" этого не хватало.

Нам еще предстоит посмотреть, может ли он играть в паре с другим центральным полузащитником. Он больше похож на Эрика Кантона, на Тедди Шерингема — он тоже способен обыгрывать соперников. Он дал то, в чем отчаянно нуждались на "Олд Траффорд", и кажется, он взбодрил каждого", — цитирует Скоулза BBC.