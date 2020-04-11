Ходдл: Челси должен позволить Лэмпарду выйти на трансферный рынок

Экс-футболист и наставник "Челси" Гленн Ходдл призвать руководство клуба выйти на трансферный рынок летом и приобрести новичков для Фрэнка Лэмпарда.

"Лэмпарду нужна чёткая трансферная политика, если он хочет вывести свою команду на новый уровень. Клуб должен поддержать его.

Он отлично проявил себя на тренировочной площадке, во время матчей, а теперь пришло время выйти на рынок.

Если Фрэнку подпишут нужных игроков, а не тех, кто не нужен и другим, то у него есть все шансы вернуть команду в претенденты на титул через 2-3 года. Им нужно довериться Фрэнку так, как это сделал Ливерпуль с Клоппом", – цитирует Ходдла Sky Sports.