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Уэс Морган: Сезон надо доиграть, это стало бы позитивным импульсом для общества

Англия
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Капитан "лис" выступает за продолжение сезона

Уэс Морган: Сезон надо доиграть, это стало бы позитивным импульсом для общества
Новина українською

Капитан "Лестера" Уэс Морган поддержал идею о том, чтобы доиграть этот сезон без зрителей.

"Как только правительство или футбольные власти скажут, что это безопасно — или безопасно, если игроки сядут на карантин, — мы должны возобновить сезон.

Это стало бы большой жертвой с нашей стороны для многих людей. Непросто находиться на отдалении от своей семьи, но ты можешь поговорить с ними по FaceTime. Мы подстроимся.

Это стало бы позитивным импульсом для общества. Каждый скучает по футболу. Думаю, каждый чувствует, что в наших жизнях образовалась пустота. Когда это только началось, и появились разговоры о матчах без зрителей, я был против этого.

Фанаты и делают эту игру такой, какая она есть, они создают атмосферу. Было бы грустно, если они не смогут видеть нашу игру с трибун. Но учитывая масштаб кризиса и то, как долго нет футбола, моя точка зрения изменилась.

Думаю, большинство фанатов были бы рады увидеть матчи по телевизору. А игроки знают, что на них лежит ответственность играть — если это безопасно", — цитирует Моргана The Times.

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В статье: Уэс Морган Лестер Сити
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