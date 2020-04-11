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МЮ и Интер претендуют на Томаса Парти
Клаусула ганца составляет 50 млн евро
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в приобретении хавбека "Атлетико" Томаса Парти, сообщает Mundo Deportivo. Также игрок входит в сферу интересов "Интера" и "Ромы".
По условиям нынешнего контракта (рассчитанного до 2023 года) клаусула 26-летнего ганца составляет всего 50 миллионов евро.
В этом сезоне Парти провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт 3 гола и ассист.
Парти прошёл академию "Атлетико", за первую команду мадридцев выступает с сезона 2015/16.
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