МЮ и Интер претендуют на Томаса Парти

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заинтересованы в приобретении хавбека "Атлетико" Томаса Парти, сообщает Mundo Deportivo. Также игрок входит в сферу интересов "Интера" и "Ромы".

По условиям нынешнего контракта (рассчитанного до 2023 года) клаусула 26-летнего ганца составляет всего 50 миллионов евро.

В этом сезоне Парти провёл 35 матчей, в которых записал на свой счёт 3 гола и ассист.

Парти прошёл академию "Атлетико", за первую команду мадридцев выступает с сезона 2015/16.