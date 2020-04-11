  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ

Англия
(1 голосов)

Трансфер, который мало кто себе может позволить

Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

Агент Филиппе Коутиньо Киа Джурабчиан рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры бразильца. Коутиньо играет на правах аренды за “Баварию”, но после окончания сезона мюнхенский клуб вернет его в “Барселону”.

“Ему всегда нравилось играть в английской Премьер-лиге, он получал от этого удовольствие, и он был был рад вернуться в Англию.

Вопрос в том, в каком финансовом состоянии будут находится все клубы, в том числе клубы АПЛ и “Барселона”, – сказал Джурабчиан в интервью Sky Sports.

В сезоне 19/20 Коутиньо принял участие в 32 матчах “Баварии”, забив девять голов и сделав восемь ассистов.

По информации СМИ, к 27-летнему бразильцу проявляли интерес “Лестер”, "Челси", Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Филиппе Коутиньо АПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...