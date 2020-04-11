Коутиньо хотел бы вернуться в АПЛ

Агент Филиппе Коутиньо Киа Джурабчиан рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры бразильца. Коутиньо играет на правах аренды за “Баварию”, но после окончания сезона мюнхенский клуб вернет его в “Барселону”.

“Ему всегда нравилось играть в английской Премьер-лиге, он получал от этого удовольствие, и он был был рад вернуться в Англию.

Вопрос в том, в каком финансовом состоянии будут находится все клубы, в том числе клубы АПЛ и “Барселона”, – сказал Джурабчиан в интервью Sky Sports.

В сезоне 19/20 Коутиньо принял участие в 32 матчах “Баварии”, забив девять голов и сделав восемь ассистов.

По информации СМИ, к 27-летнему бразильцу проявляли интерес “Лестер”, "Челси", Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм".