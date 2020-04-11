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Линекер уверяет, что не нырял в матче с Камеруном на ЧМ-1990

Англия
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Пришло время “расставить точки над i”

Линекер уверяет, что не нырял в матче с Камеруном на ЧМ-1990
UA-Футбол
Новина українською

ЧМ-1990 стал прорывом для сборной Англии. Впервые за 24 года “трем львам” удалось выйти в полуфинал Мундиаля, переиграв на стадии 1/4 сборную Камеруна.

Англия выиграла со счетом 3:2 в дополнительное время благодаря двум пенальти, которые заработал и реализовал Гари Линекер, популярный ныне телеведущий. Линекер, на тот момент форвард “Тоттенхэма” реализовал одиннадцатиметровые на 83 и 105 минуте.

Сегодня матч Англия – Камерун показывался на телеканале BBC и Линекер напомнил, что он не симулировал в двух эпизодах, которые привели к назначениям пенальти.

Тем, кто на протяжении многих лет обвиняет в том, что я симулировал в матче против Камеруна хочу указать, что меня сбил защитник, который бежал за мной, а не вратарь. У меня осталась рана на ноге, так что я уверен в своей правоте. Пришло время расставить точки над и”, – написал Линекер в своем твиттере.

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В статье: Гари Линекер ЧМ-1990 Сборная Англии
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