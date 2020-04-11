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Манчини: Если МЮ Фергюсона проигрывал, то добавляли не меньше пяти минут, если выигрывал - то не больше двух

Англия
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Итальянец вспомнил время работы в "Манчестер Сити"

Манчини: Если МЮ Фергюсона проигрывал, то добавляли не меньше пяти минут, если выигрывал - то не больше двух
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини поделился мыслями насчет "МЮ" сэра Алекса Фергюсона.

– В Англии стало знаменитым так называемое Ферги-тайм, когда Фергюсон дерзко показывал на часы судье прямо перед добавленными минутами. Минутами, в которые "МЮ" часто забивал.

Знаете, как работало Ферги-тайм? Если "Ман Юнайтед" проигрывал дома, то добавляли не меньше пяти минут. Если они выигрывали – максимум две.

За те годы, что я тренировал "Сити", мы изменили историю футбола Манчестера. Мы выиграли в дерби со счетом 6:1 – такого никогда не было и больше никогда не будет. В тот день можно было добавить много минут… Говоря все это, я признаю, что Фергюсон был великим тренером, – сказал Роберто Манчини.

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В статье: Роберто Манчини Алекс Фергюсон АПЛ
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Источник:
Il Sole 24 Ore
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