Скоулз: Возможно, бы я вернулся в сборную Англии перед ЧМ-2010, если бы Капелло позвонил мне

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал о том, что жалеет о раннем завершении карьеры в национальной сборной Англии. Полузащитнику тогда было 29 лет.

"У меня была молодая семья, и покидать ее ради Англии на 10 дней или 6 недель летом было не лучшим вариантом. Многие раздувают тот факт, что Свен-Йоран Эрикссон ставил меня на левую сторону полузащиты, но это никогда не было проблемой.

Моя форма в последних 20-30 международных матчах была не так хороша. Уйти из сборной – мой личный выбор. Я жалею, что так рано покинул сборную Англии. После этого мой футбол в "МЮ" стал другим, я стал играть ниже и контролировать ход матча. Я никогда не играл таким образом в сборной.

Мне очень нравилась эта роль, отрезок с 30 до 35 лет был самым приятным в моей карьере. То, что я столь рано ушел из сборной, поспособствовало моему прогрессу на этой позиции.

Был лишь один раз, когда я мог вернуться в сборную. Это было перед ЧМ-2010. Фабио Капелло хотел, чтобы я вернулся, мне позвонил член его тренерского штаба Стюарт Пирс.

У меня было несколько дней на раздумья. Я был в хорошей форме, но решил, что было бы неправильно вернуться, пропустив квалификационный турнир, потому что другие игроки на протяжении двух лет играли за команду вдали от семей. Капелло не стал мне звонить. Возможно, если бы он это сделал, все было бы иначе. Может, он бы подтолкнул меня к другому решению", – рассказал Поул Скоулз.