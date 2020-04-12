Арсенал не пойдёт на понижение зарплат, если команда выйдет в ЛЧ

"Арсенал" не пойдёт на понижение зарплатной ведомости игроков, если команда пробьётся в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

После вылета из Лиги Европы от "Олимпиакоса" подопечные Микеля Артеты могу квалифицироваться в Лигу Чемпионов только через Премьер-Лигу, причем там им может хватить и пятого места, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит апелляцию "Манчестер Сити".

В данный момент "канониры" отстают от пятого "Манчестер Юнайтед" и четвертого "Челси" на пять и восемь очков, соответственно, но при этом имеют матч в запасе, поэтому задача выглядит вполне реальной.

По информации The Telegraph, в сложившейся ситуации руководство "Арсенала" решило дополнительно мотивировать своих игроков.

В данный момент "Арсенал" ежегодно тратит на зарплаты 230 миллионов фунтов. Продолжать делать это без Лиги Чемпионов и в условиях разразившегося экономического кризиса клуб не может, о чем и было сказано футболистам.

Однако если "канониры" пробьются в Лигу Чемпионов, клубу не придется договариваться с игроками о добровольном понижении зарплат.