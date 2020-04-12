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Sky Sports не потребует у АПЛ 371 млн фунтов в случае невозобновления сезона – СМИ

Англия
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Стороны активно ведут переговоры, чтобы быть готовыми к любому сценарию развития событий

Sky Sports не потребует у АПЛ 371 млн фунтов в случае невозобновления сезона – СМИ
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АПЛ изучает варианты компенсации расходов телевизионным компаниям в случае отмены сезона из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Sky Sports не станет требовать от лиги выплатить сумму обратно, а вместо этого постарается найти альтернативные способы возместить ущерб.

В числе таких вариантов отмечаются продление прав, дополнительные матчи для показа в прямом эфире и прочие опции. Общий объем обязательств АПЛ перед владельцами прав на показ АПЛ в этом сезоне составляет 762 миллиона фунтов, и 371 из них приходится на долю Sky Sports.

Еще 341 миллион фунтов, возможно, придется вернуть владельцам прав на показ АПЛ за пределами страны. Однако некоторые иностранные каналы также могут согласиться на переговоры об урегулировании ситуации, и в худшем случае лиге придется вернуть лишь около 150 миллионов фунтов.

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