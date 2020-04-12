Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш, заболевший коронавирусом, покинул больницу

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш, у которого ранее был диагностирован коронавирус, покинул больницу.

В среду 69-летний шотландец был помещен в больницу для лечения проблем с желчными камнями. Несмотря на отсутствие каких-либо посторонних симптомов, Далглиш решил сдать тест на COVID-19, который дал положительный результат.

Как сообщает brekingnews.ie, Далглиша отпустили домой, где он будет находиться в самоизоляции. Тренер поблагодарил врачей за помощь.