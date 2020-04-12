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Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш, заболевший коронавирусом, покинул больницу

Англия
(3 голосов)

Болезнь Далглиша протекает бессимптомно

Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш, заболевший коронавирусом, покинул больницу
Новина українською

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш, у которого ранее был диагностирован коронавирус, покинул больницу.

В среду 69-летний шотландец был помещен в больницу для лечения проблем с желчными камнями. Несмотря на отсутствие каких-либо посторонних симптомов, Далглиш решил сдать тест на COVID-19, который дал положительный результат.

Как сообщает brekingnews.ie, Далглиша отпустили домой, где он будет находиться в самоизоляции. Тренер поблагодарил врачей за помощь.

"Персонал больницы был великолепен. Нам повезло, что они у нас есть. Желаю врачам всего наилучшего, потому что они неустанно работают, чтобы помочь стране справиться с этой пандемией. Люди могут подумать, что мое имя как-то повлияло, но в больнице всем оказывают одинаковую помощь", — написал Далглиш в The Sunday Post.

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В статье: Кенни Далглиш Ливерпуль коронавирус
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