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Легенда Ливерпуля Кенни Далглиш, заболевший коронавирусом, покинул больницу
Болезнь Далглиша протекает бессимптомно
Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш, у которого ранее был диагностирован коронавирус, покинул больницу.
В среду 69-летний шотландец был помещен в больницу для лечения проблем с желчными камнями. Несмотря на отсутствие каких-либо посторонних симптомов, Далглиш решил сдать тест на COVID-19, который дал положительный результат.
Как сообщает brekingnews.ie, Далглиша отпустили домой, где он будет находиться в самоизоляции. Тренер поблагодарил врачей за помощь.
"Персонал больницы был великолепен. Нам повезло, что они у нас есть. Желаю врачам всего наилучшего, потому что они неустанно работают, чтобы помочь стране справиться с этой пандемией. Люди могут подумать, что мое имя как-то повлияло, но в больнице всем оказывают одинаковую помощь", — написал Далглиш в The Sunday Post.