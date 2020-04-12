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Ливерпуль выбыл из гонки за Санчо
"МЮ" остаётся главным фаворитом на подписание вингера
"Ливерпуль" выбыл из гонки за вингером "Боруссии" Джейдоном Санчо, сообщает Football Insider.
Наставник "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта 20-летнего англичанина. Однако в условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, от его трансфера было решено отказаться. В клубе посчитали его приобретение нецелесообразным.
Главным фаворитом на подписание юного таланта остаётся "Манчестер Юнайтед", чья коммерческая прибыль позволяет клубу не считаться с потерями из-за остановки чемпионата.
Ожидается, что трансфер Санчо обойдётся им в более, чем 100 миллионов фунтов.