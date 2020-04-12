Ливерпуль выбыл из гонки за Санчо

"Ливерпуль" выбыл из гонки за вингером "Боруссии" Джейдоном Санчо, сообщает Football Insider.

Наставник "красных" Юрген Клопп является большим поклонником таланта 20-летнего англичанина. Однако в условиях финансового кризиса, вызванного коронавирусом, от его трансфера было решено отказаться. В клубе посчитали его приобретение нецелесообразным.

Главным фаворитом на подписание юного таланта остаётся "Манчестер Юнайтед", чья коммерческая прибыль позволяет клубу не считаться с потерями из-за остановки чемпионата.

Ожидается, что трансфер Санчо обойдётся им в более, чем 100 миллионов фунтов.