Тоттенхэм готов продать Кейна из-за долгов за стадион

"Тоттенхэм" готов попрощаться со своим лидером Харри Кейном, который ранее намекал на желание сменить клубную прописку.

По информации Daily Mail, "шпоры" могут пойти на столь радикальный шаг из-за крупных долгов. Лондонский клуб всё ещё должен 637 миллионов фунтов за строительство нового стадиона, а также ещё 83 миллиона за летнее трансферное окно (речь идёт о траншах "Бетису" и "Лиону" за Джовани Ло Чельсо и Танги Ндомбеле).

В условиях пандемии коронавируса и возникшего из-за него финансового кризиса "Тоттенхэм" не в состоянии справиться с подобными затратами, что и может вынудить продажу лидеров.

Владелец "шпор" Даниэль Леви надеется выручить за Кейна порядка 200 миллионов. Интерес к игроку проявляет "Манчестер Юнайтед", однако они не собираются выплачивать за него более половины названной суммы.