Скоулз: МЮ находится в 3-4 трансферах от борьбы за титул

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что команда Оле Гуннара Сульшера находится в трех-четырех приобретения от того, чтобы стать реальным претендентом на титул Премьер-Лиги.

"Они по-прежнему отстают, но они купили блестящего игрока в лице Бруну Фернандешу, который, как кажется, связывает все воедино. У них была очень хорошая группа игроков, но не хватало того, кто может делать разницу — вроде Давида Сильвы или Кевина Де Брюйне — игрока, который будет связывать игру команды своими движениями в атакующей фазе.

Я по-прежнему думаю, что им нужно ускориться. Они выглядят неплохо после прихода Фернандеша, но "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" далеко впереди. Еще три-четыре приобретения могут им помочь, но впервые за долгое время есть ощущение, что они могут сократить отставание от вершины", — цитирует Скоулза BBC.