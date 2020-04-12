Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Вест Хэма Дейклан Райс намекнул на возможный переход в Челси
Райс хотел бы играть в одной команде с Мейсоном Маунтом
Один из лидеров "Вест Хэма" Дейклан Райс заявил, что хотел бы выступать в одном клубе с Мейсоном Маунтом из "Челси".
Оба игрока прошли академию "пенсионеров", где стали лучшими друзьями, однако их профессиональные дороги разошлись после перехода Райса в юношескую команду "Вест Хэма" в 2014-м году.
"Да, я был бы счастлив снова поиграть вместе с ним на клубном уровне. Будучи детьми, мы всегда говорили о том, что хотели бы играть друг с другом на клубном и международном уровнях.
Но, естественно, никогда не знаешь, как все сложится, потому что у каждого свой путь и все такое", — цитирует Райса Copa90.
Ранее сообщалось, что Райс является одной из основных целей "Челси" на летнее трансферное окно.