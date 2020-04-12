Полузащитник Вест Хэма Дейклан Райс намекнул на возможный переход в Челси

Один из лидеров "Вест Хэма" Дейклан Райс заявил, что хотел бы выступать в одном клубе с Мейсоном Маунтом из "Челси".

Оба игрока прошли академию "пенсионеров", где стали лучшими друзьями, однако их профессиональные дороги разошлись после перехода Райса в юношескую команду "Вест Хэма" в 2014-м году.

"Да, я был бы счастлив снова поиграть вместе с ним на клубном уровне. Будучи детьми, мы всегда говорили о том, что хотели бы играть друг с другом на клубном и международном уровнях. Но, естественно, никогда не знаешь, как все сложится, потому что у каждого свой путь и все такое", — цитирует Райса Copa90.

Ранее сообщалось, что Райс является одной из основных целей "Челси" на летнее трансферное окно.