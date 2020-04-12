Экс-девушка Эмери: Унаи даже в постели одну игру смотрел на компьютере, а другую - на планшете

Бывшая девушка Унаи Эмери - Саша Райт, рассказала о привычках экс-наставник лондонского "Арсенала".

"Он всегда смотрел футбол и проверял результаты.

Унаи даже в постели одну игру смотрел на компьютере, а другую – на планшете. Так было утром и прямо перед сном.

Да, это немного раздражало, но я приняла этот факт", – поделилась Саша Райт.