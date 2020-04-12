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Экс-девушка Эмери: Унаи даже в постели одну игру смотрел на компьютере, а другую - на планшете
Испанский специалист даже с девушкой смотрел футбол
Бывшая девушка Унаи Эмери - Саша Райт, рассказала о привычках экс-наставник лондонского "Арсенала".
"Он всегда смотрел футбол и проверял результаты.
Унаи даже в постели одну игру смотрел на компьютере, а другую – на планшете. Так было утром и прямо перед сном.
Да, это немного раздражало, но я приняла этот факт", – поделилась Саша Райт.
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Источник:The Sun
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Комментарии (1)
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Po4eson (Одесса)
12.04.2020 в 18:55
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