Харри Реднапп: Если Ливерпуль не станет чемпионом, это будет фарс

Известный английский тренер Харри Реднапп рассказал, что все чемпионаты в Англии надо завершить после карантина.

"Иногда мы слишком нежно относимся к игрокам. Мы говорим: "Они не могут играть так много матчей". Могут. Эти парни в форме.

Они в любом случае предпочтут играть, а не тренироваться. Не вижу проблемы.

Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран. Если "Ливерпуль" не станет чемпионом, это будет фарс, за кого бы вы ни болели. Они были невероятны", – заявил Харри Реднапп.