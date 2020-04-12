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Харри Реднапп: Если Ливерпуль не станет чемпионом, это будет фарс

Англия
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Экс-наставник "Тоттенхэма" считает, что АПЛ надо доиграть в любом случае

Харри Реднапп: Если Ливерпуль не станет чемпионом, это будет фарс
Новина українською

Известный английский тренер Харри Реднапп рассказал, что все чемпионаты в Англии надо завершить после карантина.

"Иногда мы слишком нежно относимся к игрокам. Мы говорим: "Они не могут играть так много матчей". Могут. Эти парни в форме.

Они в любом случае предпочтут играть, а не тренироваться. Не вижу проблемы.

Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран. Если "Ливерпуль" не станет чемпионом, это будет фарс, за кого бы вы ни болели. Они были невероятны", – заявил Харри Реднапп.

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В статье: Харри Реднапп АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Sky Sports
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