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Харри Реднапп: Если Ливерпуль не станет чемпионом, это будет фарс
Экс-наставник "Тоттенхэма" считает, что АПЛ надо доиграть в любом случае
Известный английский тренер Харри Реднапп рассказал, что все чемпионаты в Англии надо завершить после карантина.
"Иногда мы слишком нежно относимся к игрокам. Мы говорим: "Они не могут играть так много матчей". Могут. Эти парни в форме.
Они в любом случае предпочтут играть, а не тренироваться. Не вижу проблемы.
Мне бы хотелось, чтобы сезон был доигран. Если "Ливерпуль" не станет чемпионом, это будет фарс, за кого бы вы ни болели. Они были невероятны", – заявил Харри Реднапп.
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Источник:Sky Sports
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