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Умер легендарный голкипер Челси, который провел за клуб 729 матчей
Питер Бонетти - чемпион мира 1966-го года в составе сборной Англии
Официальный сайт "Челси" сообщил о смерти экс-голкипера "аристократов" Питера Бонетти.
Вратарю было 78 лет. Причина смерти: продолжительная болезнь.
В составе "Челси" Бонетти принял участие в 729 матчах. Это второй результат в истории "синих".
Также Питер становился чемпионом мира 1966-го года в составе национальной сборной Англии.
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Источник:chelseafc.com
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