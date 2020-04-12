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Умер легендарный голкипер Челси, который провел за клуб 729 матчей

Англия
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Питер Бонетти - чемпион мира 1966-го года в составе сборной Англии

Умер легендарный голкипер Челси, который провел за клуб 729 матчей
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Официальный сайт "Челси" сообщил о смерти экс-голкипера "аристократов" Питера Бонетти.

Вратарю было 78 лет. Причина смерти: продолжительная болезнь.

В составе "Челси" Бонетти принял участие в 729 матчах. Это второй результат в истории "синих".

Также Питер становился чемпионом мира 1966-го года в составе национальной сборной Англии.

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В статье: Челси (Лондон) Сборная Англии Бонетти
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Источник:
chelseafc.com
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