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Поль Погба: Люди не совсем понимают мою травму. После гипса кость стала больше нормы
Француз раскрыл подробности травмы, которую он получил в начале сезона
Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о подробностях травмы, которую он получил в начале этого сезона (31-го августа 2019 года).
"С моей травмой нужно быть очень терпеливым. Я не знаю, понимают ли люди, что на самом деле произошло. Итак, у меня травма ноги, которую я получил в игре с "Саутгемптоном". Это случилось в начале сезона, я долго играл и тренировался с повреждением. Когда я прервался, выяснилось, что это перелом.
Мне наложили гипс, все прошло очень хорошо, но даже слишком хорошо. Кость увеличилась в размере, и, когда я провел две игры с "Уотфордом" и "Ньюкаслом", я снова что-то почувствовал. Поэтому мне пришлось сделать операцию. Сейчас я ничего не чувствую, и, надеюсь, я скоро вернусь", – поделился Поль Погба.
Это повреждение оказало негативное влияние на выступления 26-летнего хавбека на протяжении этого сезона. В январе Поль перенес операцию.