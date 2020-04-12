Поль Погба: Люди не совсем понимают мою травму. После гипса кость стала больше нормы

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о подробностях травмы, которую он получил в начале этого сезона (31-го августа 2019 года).

"С моей травмой нужно быть очень терпеливым. Я не знаю, понимают ли люди, что на самом деле произошло. Итак, у меня травма ноги, которую я получил в игре с "Саутгемптоном". Это случилось в начале сезона, я долго играл и тренировался с повреждением. Когда я прервался, выяснилось, что это перелом.

Мне наложили гипс, все прошло очень хорошо, но даже слишком хорошо. Кость увеличилась в размере, и, когда я провел две игры с "Уотфордом" и "Ньюкаслом", я снова что-то почувствовал. Поэтому мне пришлось сделать операцию. Сейчас я ничего не чувствую, и, надеюсь, я скоро вернусь", – поделился Поль Погба.