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Соблюдая дистанцию: Моуриньо встретил Алли и поздравил его с Днем рождения через дорогу

Англия
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Деле исполнилось 24 года

Соблюдая дистанцию: Моуриньо встретил Алли и поздравил его с Днем рождения через дорогу
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо во время прогулки встретил игрока своей команды Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года. Португалец поздравил его c Днем рождения, соблюдая правила карантина.

Как видно на фото, специалист поприветствовал полузащитника с другой стороны дороги – Жозе вышел на улицу в маске. Напомним, ранее руководство клуба сделало выговор Моуриньо за тренировку с Танги Н'Домбеле на улице.

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Позавчера, 11 апреля, полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли отпраздновал свое 24-летие. Известно, что тренер и футболист живут в пяти минутах ходьбы друг от друга.

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