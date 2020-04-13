Соблюдая дистанцию: Моуриньо встретил Алли и поздравил его с Днем рождения через дорогу

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо во время прогулки встретил игрока своей команды Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года. Португалец поздравил его c Днем рождения, соблюдая правила карантина.

Как видно на фото, специалист поприветствовал полузащитника с другой стороны дороги – Жозе вышел на улицу в маске. Напомним, ранее руководство клуба сделало выговор Моуриньо за тренировку с Танги Н'Домбеле на улице.

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Jose Mourinho wished Dele Alli a personal happy birthday after spotting Dele across the road while out for a stroll. Mourinho kept his distance whilst doing so. pic.twitter.com/VCRIprTge3 — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) April 11, 2020

Позавчера, 11 апреля, полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли отпраздновал свое 24-летие. Известно, что тренер и футболист живут в пяти минутах ходьбы друг от друга.