Соблюдая дистанцию: Моуриньо встретил Алли и поздравил его с Днем рождения через дорогу

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо во время прогулки встретил игрока своей команды Деле Алли, которому накануне исполнилось 24 года. Португалец поздравил его c Днем рождения, соблюдая правила карантина.

Как видно на фото, специалист поприветствовал полузащитника с другой стороны дороги – Жозе вышел на улицу в маске. Напомним, ранее руководство клуба сделало выговор Моуриньо за тренировку с Танги Н'Домбеле на улице.

Jose Mourinho wished Dele Alli a personal happy birthday after spotting Dele across the road while out for a stroll. Mourinho kept his distance whilst doing so. pic.twitter.com/VCRIprTge3