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Стало известно, сколько сэкономит Арсенал на сокращении зарплат в случае невыхода в ЛЧ

Англия
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Многоходовочка

Стало известно, сколько сэкономит Арсенал на сокращении зарплат в случае невыхода в ЛЧ
Новина українською

"Арсенал" продолжает переговоры с футболистами по поводу сокращения заработной платы в условиях экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Ранее "канониры" предложили игрокам не идти на сокращение зарплат, если они попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Боссы "Арсенала" перечислят игрокам зарплату за апрель, но дальше постараются сократить и без того раздутую зарплатную ведомость. Пока исполнители команды не уверены в необходимости снижения окладов или отсрочки выплат.

По информации The Telegraph, если команда не попадет в главный клубный европейский турнир, то клуб сэкономит 25 миллионов фунтов стерлингов на сокращении выплат игрокам.

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В статье: Арсенал (Лондон) зарплата коронавирус
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