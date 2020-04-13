СМИ: Кейн готов перейти в Манчестер Юнайтед

Форвард лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн готов присоединиться к "Манчестер Юнайтед". По информации Daily Mail, капитан "шпор" уже несколько месяцев рассматривает возможность покинуть север Лондона и перейти в более сильный клуб.

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Ранее стало известно, что "шпоры" могут отпустить Кейна в команду Сульшера за рекордные для мирового футбола 200 миллионов фунтов стерлингов из-за долгов клуба.

Позднее появилась информация о том, что "Тоттенхэм" не хочет продавать Кейна "Манчестер Юнайтед" или другому конкуренту по АПЛ. Сам футболист недавно отметил, что хочет выигрывать трофеи.