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Как ему удалось?! 17 лет назад Дэвид Симен сотворил лучший сейв в своей карьере. ВИДЕО

Англия
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Помните легендарного усача?

Как ему удалось?! 17 лет назад Дэвид Симен сотворил лучший сейв в своей карьере. ВИДЕО
UA-Футбол
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Дэвид Симен - настоящая легенда лондонского "Арсенала" и всего английского футбола. Только за канониров он сыграл более 400 матчей, ворота сборной он защищал на протяжении 14 лет. В его послужном списке есть три чемпионских титула, три Кубка Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей кубков. В "Арсенале" по нему меряют каждого нового голкипера, и пресс-служба лондонского клуба не могла не вспомнить самый эффектный сейв Симена в его карьере.

13 апреля 2003-го года "Арсенал" встречался с "Шеффилд Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии. В первом тайме Люнгберг открыл счет. Соперник мог отыграться под окончания основного времени, однако Симен, который проводил 1000-й матч в профессиональной карьере, невероятным образом среагировал на удар канадца Пола Пескисолидо. "Арсенал" в итоге победил 1:0, а затем в финале с аналогичным счетом одолел "Саутгемптон". Именно победой в старейшем футбольном турнире Европы Дэвид Симен и завершил свою карьеру в "Арсенале". Затем он еще сезон проведет в "Манчестер Сити" и повесит перчатки на гвоздь.

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Интересно, что и сам Симэн отреагировал на воспоминание канониров. "Обратите внимание на мое серьезное лицо, когда я встаю", - написал Дэвид, поставив в конце смайлик.

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В статье: Арсенал (Лондон) Дэвид Симэн
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