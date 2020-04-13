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Все матчи АПЛ могут сыграть за 5 недель

Англия
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Их осталось 92

Все матчи АПЛ могут сыграть за 5 недель
Новина українською

Английские клубы должны будут доиграть оставшиеся матчи нынешнего сезона в сжатые сроки, когда завершится пауза, объявленная в связи с пандемией коронавируса.

По информации The Telegraph, не исключено, что 92 встречи английской Премьер-лиги пройдут летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

Клубы хотят проводить встречи только на своих стадионах, даже если трибуны будут пустыми.

Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все футбольные турниры. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

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В статье: АПЛ
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