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Невилл: Хотел бы играть под руководством Клоппа

Англия
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Экс-игрок сборной Англии впечатлен успехами Юргена

Невилл: Хотел бы играть под руководством Клоппа
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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ответил на вопрос о том, под руководство какого тренера он хотел бы играть в АПЛ.

"Скорее всего, это Клопп. Просто я вижу, как его команда сейчас играет и могу сказать, что они умеют адаптироваться, играют в контроль мяча, но в то же время знают, как контратаковать. Это очень конкурентоспособная команда.

Это не та команда, которая умеет делать только что-то одно. Похоже, что Клопп полон энергии, надежд и уверенности. Всегда есть ощущение, что он настроен атаковать.

Очевидно, что в АПЛ есть и другие великие тренеры, и Пеп Гвардиола как раз один из них. Но я чувствую, что играть за Юргена Клоппа было бы очень классно", — признался Невилл.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под руководство 52-летнего немецкого специалиста "Ливерпуль" становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в этом же сезоне.

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В статье: Юрген Клопп Гари Невилл Ливерпуль
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