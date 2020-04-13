Невилл: Хотел бы играть под руководством Клоппа

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл ответил на вопрос о том, под руководство какого тренера он хотел бы играть в АПЛ.

"Скорее всего, это Клопп. Просто я вижу, как его команда сейчас играет и могу сказать, что они умеют адаптироваться, играют в контроль мяча, но в то же время знают, как контратаковать. Это очень конкурентоспособная команда.

Это не та команда, которая умеет делать только что-то одно. Похоже, что Клопп полон энергии, надежд и уверенности. Всегда есть ощущение, что он настроен атаковать.

Очевидно, что в АПЛ есть и другие великие тренеры, и Пеп Гвардиола как раз один из них. Но я чувствую, что играть за Юргена Клоппа было бы очень классно", — признался Невилл.

Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под руководство 52-летнего немецкого специалиста "Ливерпуль" становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в этом же сезоне.