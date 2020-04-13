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Матич: Месси или Роналду? Тяжело сказать, они оба великие футболисты

Англия
(1 голосов)

Серб не смог выбрать лучшего

Матич: Месси или Роналду? Тяжело сказать, они оба великие футболисты
UA-Футбол
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Полузащитник "МЮ" Неманья Матич ответил на главный вопрос: "Кто лучше - Месси или Роналду?".

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"Мой сын считает, что Роналду лучше. Криштиану очень много работал и сумел достичь многого. Месси - очень талантлив, но это не значит, что он не работал над собой. Они разные.

Мне трудно сказать, кто бы лучше. Это два великих игрока. В последние 15 лет они были лучшими. Это удивительно, что они так долго держат свой уровень", - заявил Матич.

Ранее подобное сравнение также сделал бразилец Кака.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неманья Матич Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
13.04.2020 в 21:13
Роналду-найкращий!
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Red_Cat (Салоники)
13.04.2020 в 20:19
Есть такой футболист М.Балотелли, пусть не самый выдающийся, но, тем не менее, он однажды четко и коротко объяснил разницу: "Никогда не сравнивайте Л.Месси с номером 7 из Ювентуса"
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СашаXM (Хмельницкий)
13.04.2020 в 20:44
Балотелли это тот что пускал феерверки дома? Метал дротиками в молодняк? Ну-ну такой ничего умного не скажет ))))
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Spokoyno (Киев)
13.04.2020 в 19:41
Брехня Нещодавно один з партнерів КР7 кваліфікував його, як "видатний атлет"! А футболіст це той хто ГРАЄ! Хоч дійсно, "Если хилый - сразу в гроб!" навіть у футболі ЗАТОПЧУТЬ!
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