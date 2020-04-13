Матич: Месси или Роналду? Тяжело сказать, они оба великие футболисты

Полузащитник "МЮ" Неманья Матич ответил на главный вопрос: "Кто лучше - Месси или Роналду?".

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"Мой сын считает, что Роналду лучше. Криштиану очень много работал и сумел достичь многого. Месси - очень талантлив, но это не значит, что он не работал над собой. Они разные.

Мне трудно сказать, кто бы лучше. Это два великих игрока. В последние 15 лет они были лучшими. Это удивительно, что они так долго держат свой уровень", - заявил Матич.

Ранее подобное сравнение также сделал бразилец Кака.