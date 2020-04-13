Невилл: Кейн вписывается в трансферную политику МЮ

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что Гарри Кейн подходит для его бывшей команды.

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"Я думаю, что он соответствует трансферной политике "МЮ". Клуб всегда стремился подписывать лучших английских футболистов - Рой Кин, Брайан Робсон, Рио Фердинанд, Уэйн Руни. Прошлым летом был подписан Магуйар.

Кейн - умный парень. Я не думаю, что он поддержал свой клуб несколько недель назад", - приводит слова Невилла Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что Кейн может быть продан из-за финансовых проблем "Тоттенхэма".