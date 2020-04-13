Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Невилл: Кейн вписывается в трансферную политику МЮ
Гари одобряет
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл уверен, что Гарри Кейн подходит для его бывшей команды.
"Я думаю, что он соответствует трансферной политике "МЮ". Клуб всегда стремился подписывать лучших английских футболистов - Рой Кин, Брайан Робсон, Рио Фердинанд, Уэйн Руни. Прошлым летом был подписан Магуйар.
Кейн - умный парень. Я не думаю, что он поддержал свой клуб несколько недель назад", - приводит слова Невилла Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Кейн может быть продан из-за финансовых проблем "Тоттенхэма".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...