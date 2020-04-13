Челси вновь предпримет попытку подписания Мертенса

Дрис Мертенс, у которого заканчивается контракт летом, продолжает интересовать многие топ клубы.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, бельгиец привлек внимание "Челси". Лондонский клуб намеревался подписать его еще зимой, но тогда переход сорвался.

Летом будет предпринята вторая попытка. Мертенс рассматривается, как альтернативный форвард для Абрахама и займет место Жиру.

Помимо лондонцев, в переходе Мертенса заинтересованны несколько итальянских команд.