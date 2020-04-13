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Челси вновь предпримет попытку подписания Мертенса

Англия
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Опытный форвард нужен всем

Челси вновь предпримет попытку подписания Мертенса
UA-Футбол
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Дрис Мертенс, у которого заканчивается контракт летом, продолжает интересовать многие топ клубы.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, бельгиец привлек внимание "Челси". Лондонский клуб намеревался подписать его еще зимой, но тогда переход сорвался.

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Летом будет предпринята вторая попытка. Мертенс рассматривается, как альтернативный форвард для Абрахама и займет место Жиру.

Помимо лондонцев, в переходе Мертенса заинтересованны несколько итальянских команд.

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В статье: Челси (Лондон) Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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