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Челси вновь предпримет попытку подписания Мертенса
Опытный форвард нужен всем
Дрис Мертенс, у которого заканчивается контракт летом, продолжает интересовать многие топ клубы.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, бельгиец привлек внимание "Челси". Лондонский клуб намеревался подписать его еще зимой, но тогда переход сорвался.
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Летом будет предпринята вторая попытка. Мертенс рассматривается, как альтернативный форвард для Абрахама и займет место Жиру.
Помимо лондонцев, в переходе Мертенса заинтересованны несколько итальянских команд.
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