ESPN: Стало известно, когда при закрытых трибунах может возобновиться сезон в АПЛ

АПЛ, Чемпионшип, первая и вторая лиги страны ориентируются на 6 июня, чтобы возобновить сезон, который был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции. До этого клубам предстоит пройти трехнедельную подготовку, как отмечает ESPN.

Скорее всего, остаток сезона пройдет при закрытых трибунах. Ранее сообщалось, что возможен вариант, при котором 92 встречи АПЛ пройдут летом в течение 5 недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

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На данный момент практически все спортивные мероприятия по всему миру были приостановлены. К примеру, продолжают играть в Беларуси.