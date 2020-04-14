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Хуан Мата: Эден Азар был лучшим в АПЛ

Англия
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Бельгиец мог сам выигрывать матчи

Хуан Мата: Эден Азар был лучшим в АПЛ
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата назвал лучшего игрока английской Премьер-лиги.

"Эден Азар. Мне нравилось играть с ним и против него. Для меня он долгие годы был лучшим в лиге. Эден мог сам выигрывать матчи. Я тренировался с ним и знаю, насколько он хорош. В мадридском "Реале" ему очень не повезло с травмами, но я уверен, что он покажет свой настоящий уровень, когда будет в форме.

Есть и другие футболисты. Можно вспомнить историю АПЛ и назвать нескольких моих бывших одноклубников, например Уэйна Руни. Райан Гиггз и Пол Скоулз тоже должны быть в этом списке. Если говорить о "Челси", то это будут Фрэнк Лэмпард, Джон Терри, Дидье Дрогба. Сложно выбрать кого-то одного", — цитирует Мату пресс-служба "МЮ".

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В статье: Хуан Мата Эден Азар Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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