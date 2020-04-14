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Лестер - приоритетный вариант для Лалланы

Англия
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Игрок хочет вновь работать с Бренданом Роджерсом

Лестер - приоритетный вариант для Лалланы
Новина українською

Хавбек "Ливерпуля" Адам Лаллана определился со своим будущим. 31-летний англичанин не собирается продлевать контракт с "красными", который заканчивается этим летом, поэтому игрок начал поиски новой команды.

Сообщается, что приоритетным вариантом для Лалланы является переход в "Лестер", ведь игрок хотел бы снова поработать с наставником "лис" Бренданом Роджерсом, пишет The Telegraph.

В текущем сезоне на счету англичанина 1 гол и 1 результативная передача в 14 матчах АПЛ.

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В статье: Ливерпуль Адам Лаллана Лестер Сити
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