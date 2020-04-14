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Гиггз признался, что мог покинуть МЮ вместе с Бекхэмом

Англия
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Это могло стать серьезным ударом по "МЮ"

Гиггз признался, что мог покинуть МЮ вместе с Бекхэмом
UA-Футбол
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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз вспомнил момент, когда был ближе всего к уходу из команды.

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"Летом 2003-го года были слухи, что я могу уйти в "Интер". Именно в том году Бекхэм ушел в "Реал". Тогда было много слухов, что кто-то из нас, я либо Дэвид, покинет "МЮ".

В итоге в "Реал" ушел Бекхэм. Это был самый близкий момент моего ухода. Но я никогда не хотел менять команду, я всегда любил "МЮ", - приводит слова Гиггза Sky Sports.

Ранее валлиец составил символическую сборную своих лучших товарищей по "МЮ".

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В статье: Дэвид Бекхэм Райан Гиггз Манчестер Юнайтед
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