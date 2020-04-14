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Белотти близок к переезду в АПЛ
Он нужен Анчелотти
Уже этим летом Андреа Белотти может покинуть родную Серию А.
По информации Tuttosport, в его подписании заинтересован английский "Эвертон". Ливерпульский клуб может выложить за игрока 45 миллионов евро.
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Белотти, после двух лет простоя, начал возвращение на прежний уровень. В текущем сезоне он успел отличиться 15 раз. Его контракт с "Торино" истекает летом 2022-го года.
Ранее передавалось, что также "ириски" хотят заключить контракт со звездой "Астон Виллы".
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