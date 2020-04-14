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Три клуба хотят подписать Канте - Челси не намерен удерживать француза
Лэмпард отпустит полузащитника
Нголо Канте может уже ближайшим леом оказаться в новой команде. Об этом информирует L'Equipe.
По их данным, в услугах полузащитника заинтересованы "Реал", "ПСЖ" и "Ювентус". Последние готовы предложить "Челси" несколько игроков для обмена.
Лэмпард готов отпустить полузащитника. Руководство "синих" хочет получить за своего футболиста 70 миллионов евро.
Напомним, что Канте перешел в "Челси" летом 2016-го года. С того времени он провел 141 матч и помог клубу завоевать три трофея.
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