  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Три клуба хотят подписать Канте - Челси не намерен удерживать француза
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три клуба хотят подписать Канте - Челси не намерен удерживать француза

Англия
(1 голосов)

Лэмпард отпустит полузащитника

Три клуба хотят подписать Канте - Челси не намерен удерживать француза
UA-Футбол
Новина українською

Нголо Канте может уже ближайшим леом оказаться в новой команде. Об этом информирует L'Equipe.

Читайте такжеЧелси готов отпустить Канте и приобрести игрока Лестера

По их данным, в услугах полузащитника заинтересованы "Реал", "ПСЖ" и "Ювентус". Последние готовы предложить "Челси" несколько игроков для обмена.

Лэмпард готов отпустить полузащитника. Руководство "синих" хочет получить за своего футболиста 70 миллионов евро.

Напомним, что Канте перешел в "Челси" летом 2016-го года. С того времени он провел 141 матч и помог клубу завоевать три трофея.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Н'Голо Канте ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...