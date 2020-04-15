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"Манчестер Сити хотел подписать меня". Терри рассказал о том, как мог покинуть Челси

Англия
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Шейхи тогда только начинали…

"Манчестер Сити хотел подписать меня". Терри рассказал о том, как мог покинуть Челси
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Экс-капитан "Челси" Джон Терри рассказал, какие клубы пытались приобрести его во время выступлений за "синих". Цитирует англичанина Goal.com.

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"В то время, когда я только пришел в "Челси", одним из двух клубов, который пытался меня подписать, был "Хаддерсфилд". Стив Брюс был тренером этого клуба. "Челси" принял предложение, но Джанлука Виалли отказался меня отпускать. Я очень благодарен ему, ведь при нем я дебютировал в "Челси" – великий человек и тренер".

"Затем, очевидно, "Манчестер Сити". Они сделали официальное предложение. Все просто, я пообщался с владельцем "Челси" и сказал ему: "Я никогда не захочу покинуть клуб, это факт. Если вы хотите продать меня, то это другой разговор. Но я ни за что не захочу уйти отсюда". Затем мы договорились о новом контракте, и я остался в клубе еще на 6 лет".

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В статье: Джон Терри Стив Брюс Роман Абрамович Джанлука Виалли Челси (Лондон) Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун
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