"Манчестер Сити хотел подписать меня". Терри рассказал о том, как мог покинуть Челси

Экс-капитан "Челси" Джон Терри рассказал, какие клубы пытались приобрести его во время выступлений за "синих". Цитирует англичанина Goal.com.

"В то время, когда я только пришел в "Челси", одним из двух клубов, который пытался меня подписать, был "Хаддерсфилд". Стив Брюс был тренером этого клуба. "Челси" принял предложение, но Джанлука Виалли отказался меня отпускать. Я очень благодарен ему, ведь при нем я дебютировал в "Челси" – великий человек и тренер".

"Затем, очевидно, "Манчестер Сити". Они сделали официальное предложение. Все просто, я пообщался с владельцем "Челси" и сказал ему: "Я никогда не захочу покинуть клуб, это факт. Если вы хотите продать меня, то это другой разговор. Но я ни за что не захочу уйти отсюда". Затем мы договорились о новом контракте, и я остался в клубе еще на 6 лет".