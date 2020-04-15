  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду

Англия
(1 голосов)

Была бы мощная связка в центре поля "красных дьяволов"

Бруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поддержал своего одноклубника Поля Погба, который регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов. Цитирует португальца официальный сайт "МЮ".

Читайте также"Роналдиньо, Роналдо, Зидан, Анри, Кака". Погба рассказал, чьи плакаты висели у него в комнате в детстве

"Люди забывают о твоих хороших действиях, когда ты допускаешь ошибку. Можно прекрасно сыграть в большинстве матчей, но в одном поединке ты выступишь плохо – все это запомнят. Поль – топ-футболист. "Манчестер Юнайтед" много за него заплатил, поэтому от него многого и ожидают".

"Находиться в такой ситуации – абсолютно нормально. Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду, ведь знают, что француз обладает для этого всеми нужными качествами. Мы в команде верим в Погба – трудно найти такого игрока".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Поль Погба Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
15.04.2020 в 14:18
Дійсно Погба не часто користується наданими природою талантом! Бо фізичні показники, пластика властива африканцям і майстерність не гірше ніж у Рональдо Утім демонструє Поль це далеко не у кожній грі... так два, три матчі з десяти А вже не хлопчик і викладатися навряд чи вийде З Мессі ПоПо не можна порівнювати. У Ліонеля майстерність "зашкалює", а антропометрія не така міцна.
Ответить
0
0
Vantala (Kharkiv)
15.04.2020 в 14:03
В том то и дело, что из "нужных качеств" он обладает только соответствующей ценой. А болельщики ждут от него и остальных компонентов, соответствующих уровню Роналду и Месси.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...