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Бруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду
Была бы мощная связка в центре поля "красных дьяволов"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поддержал своего одноклубника Поля Погба, который регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов. Цитирует португальца официальный сайт "МЮ".
"Люди забывают о твоих хороших действиях, когда ты допускаешь ошибку. Можно прекрасно сыграть в большинстве матчей, но в одном поединке ты выступишь плохо – все это запомнят. Поль – топ-футболист. "Манчестер Юнайтед" много за него заплатил, поэтому от него многого и ожидают".
"Находиться в такой ситуации – абсолютно нормально. Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду, ведь знают, что француз обладает для этого всеми нужными качествами. Мы в команде верим в Погба – трудно найти такого игрока".