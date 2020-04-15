Бруну Фернандеш: Все ждут от Погба того же, что от Месси и Роналду

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поддержал своего одноклубника Поля Погба, который регулярно подвергается критике со стороны болельщиков и экспертов. Цитирует португальца официальный сайт "МЮ".

"Люди забывают о твоих хороших действиях, когда ты допускаешь ошибку. Можно прекрасно сыграть в большинстве матчей, но в одном поединке ты выступишь плохо – все это запомнят. Поль – топ-футболист. "Манчестер Юнайтед" много за него заплатил, поэтому от него многого и ожидают".