Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиоле нужен 20-летний защитник Марселя
Трансфер игрока обойдется в 35 миллионов евро
Защитник "Марселя" Бубакар Камара входит в сферу интересов "Манчестер Сити", пишет Goal.com.
По информации источника, английский клуб хочет усилить позицию центрального защитника и рассматривает 20-летнего француза в качестве одного из возможных вариантов. Сообщается, что "Марсель" может запросить за Камару сумму около 35 миллионов евро.
Камара провел за "Марсель" 28 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...