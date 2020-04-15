Гвардиоле нужен 20-летний защитник Марселя

Защитник "Марселя" Бубакар Камара входит в сферу интересов "Манчестер Сити", пишет Goal.com.

По информации источника, английский клуб хочет усилить позицию центрального защитника и рассматривает 20-летнего француза в качестве одного из возможных вариантов. Сообщается, что "Марсель" может запросить за Камару сумму около 35 миллионов евро.

Камара провел за "Марсель" 28 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.