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Гвардиоле нужен 20-летний защитник Марселя

Англия
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Трансфер игрока обойдется в 35 миллионов евро

Гвардиоле нужен 20-летний защитник Марселя
Новина українською

Защитник "Марселя" Бубакар Камара входит в сферу интересов "Манчестер Сити", пишет Goal.com.

По информации источника, английский клуб хочет усилить позицию центрального защитника и рассматривает 20-летнего француза в качестве одного из возможных вариантов. Сообщается, что "Марсель" может запросить за Камару сумму около 35 миллионов евро.

Камара провел за "Марсель" 28 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.

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В статье: Марсель (Франция) Марсель Олимпик (Марсель) Бубакар Камара
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